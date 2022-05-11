الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل

ولم ترد حتى الان تقارير عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا القصف.



ودكّ الحرس الثوري يوم 12 مارس الماضي معقل الكيان الصهيوني في أربيل باستخدام صواريخ من طراز “فاتح – 110” الذي يبلغ مداه 300 كم. واعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري، في بيان بعد هذه العملية ان الحرس استهدف المركز الستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني، بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري، مؤكدا ان هذه العملية جاءت في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الآونة الأخيرة.



وقال السفير الايراني في بغداد “ايرج مسجدي” بعد عملية 12 مارس الماضي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقيين؛ وان الهجوم الصاروخي على اربيل مؤخرا، لم يستهدف السيادة العراقية وانما كان ردا على تحركات الصهاينة وقاعدة التجسس التابعة للموساد (هناك) ، مصرحا “لقد اسس هؤلاء قاعدة للصهاينة في اقليم كردستان العراق، ليتخذوا منه مقرا لتنفيذ علميات ضد امن الجمهورية الاسلامية الايرانية”؛ مشددا بالقول ان “ايران الاسلامية لن تساوم على امنها اطلاقا، وقد سبق ان حذّرنا كرارا المسؤولين في الاقليم، لكن للاسف تورطت هذه القاعدة في عمليات لانتهاك امننا، اذن قامت الجمهورية الاسلامية بالرّد على ذلك.



