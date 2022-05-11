إيران: اعتقال أوربيين اثنين بسبب تنظيمهم أعمال شغب

إيران (إسلام تايمز) - قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الأربعاء، إن قواتها تمكنت من اعتقال اثنين من حملة الجنسية الأوروبية كانا يخططنا لتنظيم أعمال شغب في البلاد.