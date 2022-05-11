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الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 11:37
إيران: اعتقال أوربيين اثنين بسبب تنظيمهم أعمال شغب
وقال بيان للوزارة الإيرانية: الأوربيان المعتقلان دخلا البلاد بهدف استغلا مطالب بعض الطبقات في البلاد، وتغيير اتجاه تلك المطالب العادية إلى الفوضى والاضطراب الاجتماعي وزعزعة استقرار المجتمع.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
993657
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