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الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 15:29

لافروف: تصرفات روسيا لا يمكن أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم

لافروف: تصرفات روسيا لا يمكن أن تؤثر على مشكلة الغذاء في العالم
وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم بعد مباحثات مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي: "لم تؤثر أفعالنا بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن تؤثر على المشكلات التي تم ذكرها للتو والتي نشأت فقط من خلال الحظر والعقوبات غير القانونية التي فرضتها الدول الغربية".

كما أشار الوزير لافروف، إلى أن سلطات كييف لا تسمح بمغادرة عشرات السفن التي تحمل منتجات غذائية، من موانئها.

يذكر أنه عقد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مسقط اليوم الأربعاء.

و قال لافروف إن "الطرفين تباحثا بمختلف القضايا السياسية والاقليمية، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين".

وأضاف لافروف قائلا: " لقد اتفقنا على التعزيز التبادل الثقافي والسياحي والتجاري بين البلدين، حيث توصلنا إلى اتفاق إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس القادمين إلى سلطنة عمان، بالإضافة إلى اتفاق ثقافي بين متحف "أرميتاج" ومتحف مسقط".

وتوقع لافروف خلال حديثه أن نهاية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستساهم وترغم الغرب بفهم القانون الدولي، مشيرا في الوقت ذاته أن موسكو أطلعت مسقط بالوضع في أوكرانيا.

وشدد لافروف على ضرورة مغادرة جميع السكان المدنيين مناطق العمليات الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة فقدت فرصة تحقيق تسوية سياسية في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 993695
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