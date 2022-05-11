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الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 17:16

استمرار الادانات الدولية لجريمة العدو الصهيوني باغتيال الصوت الحر ‘‘أبو عاقلة‘‘

استمرار الادانات الدولية لجريمة العدو الصهيوني باغتيال الصوت الحر ‘‘أبو عاقلة‘‘
وجاء في البيان: إن نيابة الإعلام الأجنبي للإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية وعقب نبأ استشهاد الصحفية الفلسطينية الشجاعة شيرين أبو عقلة، تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع الصحفيين الأحرار في العالم الذين انتهجوا نقل المعلومة الصادقة والصريحة عن جرائم الكيان الصهيوني إلى أذهان العالم ولم يلتزموا الصمت تجاه الإجراءات غير المقبولة لكيان الاحتلال، كما وتدين الإجراءات العسكرية الصهيونية المتواصلة في التصفية الجسدية للمراسلين الذين ينقلون ما يحدث للشعب الفلسطيني المضطهد في الأراضي المحتلة والقدس الشريف.

ويضيف البيان: مما لا شك فيه أن هذه الجرائم، التي لم تستهدف الصحفيين فحسب بل استهدفت أيضا الطادر الطبي والتمريضي وسائر النشطاء الذين دائما ما يكونون محصنين من العدوان العسكري وفقاً للمعاهدات والأعراف الدولية، والتي استهدفت الآن شيرين أبو عاقلة وأثناء قيامها بمهامها حيث التحقت بشهداء وضحايا عدوان الكيان الصهيوني على حقوق الإنسان والإنسانية والحرية.. سوف تبقى هذه الجرائم ماثلة في الذاكرة التاريخية للبشرية.

بدورها أدانت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب السوري اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة في بيان تلاه عضو مجلس الشعب آلان بكر رئيس اللجنة خلال الجلسة المنعقدة اليوم أنه “يوم حزين من أيام لفها السواد.. يوم ارتقت فيه شهيدة من شهداء الكلمة الصادقة.. بطلة مقاومة.. تعرفها بيارات البرتقال والليمون.. شهد خطواتها تراب فلسطين المقدس.. شيرين أبو عاقلة إعلامية ترتقي شهيدة الكلمة والحق”.

وأضاف البيان: “هم بنو صهيون ومرتزقتهم من التنظيمات الإرهابية.. قتلة الأنبياء والقديسين.. سفاحو العصر الحديث.. وجه الإرهاب البشع.. ولا عجب أن يسارعوا لإشباع رغبتهم وعطشهم بالقتل”.

وتابع البيان: عشرات الإعلاميين والإعلاميات قدموا أرواحهم فداء للوطن على أرض سورية الحبيبة.. وفي فلسطين الجريحة.. إعلاميونا يقدمون أرواحهم في سبيل الحق.. يسابقون رائحة اللوز والياسمين.. ينطلقون باتجاه السماء.. ترفل أرواحهم سعادة أن كان لهم النصيب الأكبر في فداء الوطن.

من جانبها قالت وزارة الخارجية البلجيكية: ندين مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة ونقدم عزاءنا لمحبيها وندعو لتحقيق سريع وحازم.

وأكدت الوزارة أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين يجب حمايتهما دوما وفي كل مكان.

من جهتها تقدمت العلاقات الاعلامية في حزب الله اللبناني من "قناة الجزيرة ومن عائلة الصحافية ‏شيرين أبوعاقلة ومن الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام ‏الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة باستشهاد ‏الزميلة شيرين أثناء قيامها بتغطية العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين في ‏الضفة الغربية، وهي الإعلامية المقاومة التي لم تتأخر يوماً في تغطية وقائع ‏الإجرام الصهيوني ضد شعبها طيلة 20 عاماً".‏

ودان الحزب في بيان "الجريمة البشعة"، مطالبا "المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة إسرائيل في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم".

كما ندد الرئيس اللبناني، ميشل عون، الجريمة وقال: الاحتلال الإسرائيلي يضيف بجريمة قتل شيرين أبو عاقلة إلى تاريخه الدموي فصلا جديدا من التعسف والاستهتار بالحقوق والحياة.

ودان المكتب الإعلامي المركزي في حركة “أمل” في بيان،” الجريمة الإسرائيلية البشعة التي أودت بحياة الشهيدة البطلة مراسلة شبكة الجزيرة في الضفة الغربية الزميلة شيرين أبو عاقلة”.

واذ بارك “لفلسطين غرستها الجديدة في رياض جنة المقاومين والأحرار”، تقدم من عائلة الشهيدة، وأسرة قناة الجزيرة والجسم الإعلامي في فلسطين بأحر التعازي.

وأدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات جريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وأكدت أنها تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي: إن "دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بالقرب من مخيم جنين، وإصابة إعلامي آخر".

كما أعلنت منظمة العفو الدولية أن : مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة تذكير دموي بالنظام المميت الذي تحبس فيه "إسرائيل" الفلسطينيين وندعو لمحاسبة مرتكبي الجريمة

وقال وزير الخارجية الأردني: قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة جريمة بشعة واعتداء صارخ على حرية الصحافة ويجب محاسبة مرتكبيها
رقم : 993742
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