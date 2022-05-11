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الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 21:02

إيران وبلجيكا تؤكدان على تعزيز وتوسيع العلاقات بينهما

إيران وبلجيكا تؤكدان على تعزيز وتوسيع العلاقات بينهما
وأضاف رئيسي خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء بلجيكا ألكساندر ديكرو إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ فترة طويلة على أسس الاحترام والمصالح المتبادلة؛ مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تدعم الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتوسيع هذه الأواصر.

كما دعا إلى تفعيل الطاقات الكامنة في كلا البلدين، لما في ذلك من تأثير لرفع مستوى التعاون المشترك.

في المقابل أكد رئيس الوزراء البلجيكي على أهمية العلاقات العريقة والإيجابية التي تربط بلاده بإيران.

وتطلع ديكرو خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيسي اليوم، إلى استمرار المضي نحو توسيع التعاون الإيراني البلجيكي، وذلك في ضوء جهود مسؤولي البلدين؛ مردفا أن بلجيكا ترغب في تعزيز العلاقات ولاسيما الاقتصادية مع إيران.
رقم : 993746
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