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الأربعاء 11 أيار 2022 ساعة 21:02

تأكيد إيراني هندي على التعاون في مكافحة المخدرات

تأكيد إيراني هندي على التعاون في مكافحة المخدرات
ورحب العميد كريمي بزيارة بردان، إلى طهران، مشيرا إلى العلاقات الإيجابية والبناءة بين البلدين وقال إن النهوض بمستوى التعاون الثنائي سيوفر منصة جيدة لتعزيز القدرات الشرطية بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

وأضاف أن الموقع الجغرافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوعها على طريق البلقان، والتي تعد من أكثر الطرق الترانزيتية اقتصادية لتهريب المخدرات إلى الدول الأوروبية، تجعل إيران تواجه دوما مشكلة دخول المخدرات إليها.

واستعرض العميد كريمي في جانب آخر من تصريحاته أجراءات وإنجازات شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إننا حققنا نتائج مناسبة في مجالات مثل مكافحة ترانزيت وتهريب المخدرات داخل وخارج البلاد حيث تم ضبط أكثر من 1100 طن من أنواع المخدرات من قبل إيران في عام 2021 و 230 طنا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهذا دليل واضح على هذه النجاحات.

وشدد كذلك على إرادة وجدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة المخدرات بلا هوادة، وقال إنه لو أغفلت إيران لحظة عن تهريب المخدرات عبرها، فإن تسونامي المخدرات سيؤثر بلا شك على العالم بأسره، ولا سيما الدول الغربية.

وصرح أن تواجد الدول الأجنبية في أفغانستان منذ عام 2001 بحجة مكافحة المخدرات والإرهاب أدى إلى زيادة إنتاج المخدرات في هذا البلد إلى 50 ضعفا وقال: تظهرالدراسات أن الموارد المالية الرئيسية للجماعات الإرهابية هي من تهريب المخدرات.

كما أكد ضرورة تبادل المعلومات بشكل متزامن ومشاركة القدرات الشرطية بين البلدين وقال إن إقامة دورات تدريبية، وتشكيل لجان استخبارات متخصصة، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بالمعدات المحلية، وتحديد وضبط المخدرات، فضلا عن الوقوف على أحدث الأساليب والتقنيات لإخفاء المخدرات، ونقل الخبرات المتعلقة بتدريب المدربين لكلاب البحث عن المخدرات، وما إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إلى حد كبير إلى استئصال الأسباب الرئيسية للاتجار بالمخدرات.

بدوره عبر ساتيا نارايان باردان، رئيس وكالة مكافحة المخدرات الهندية، عن ارتياحه لهذه الفرصة، وأشار إلى الخلفية التاريخية والعلاقات الصادقة والقواسم المشتركة بين البلدين وأضاف: نرحب بتطوير التعاون مع شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية ونتطلع إلى التوقيع على مذكرة للتعاون والاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات.

وفي إشارة إلى الإجراءات والأنشطة الواسعة النطاق واللافتة التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية في مجال مكافحة المخدرات، قال: إن النمو المتزايد لإنتاج المخدرات والمشاكل العديدة القائمة بسبب متاخمة الحدود مع أفغانستان وباكستان تؤكد الحاجة إلى خطة بناءة للتعاطي البناء بين البلدين.

ودعا ساتيا نارايان بردان، إلى تحسين مستوى التعاون المشترك في ضوء الطاقات المتاحة لدى البلدين.
رقم : 993747
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