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الخميس 12 أيار 2022 ساعة 09:09

كتيبة جنين تبين حيثيات جريمة اغتيال ‘‘ابو عاقلة‘‘

كتيبة جنين تبين حيثيات جريمة اغتيال ‘‘ابو عاقلة‘‘
وقالت خلال بيان لها "بفضل الله تعالى ومن ثم بسالة مقاتلينا في سرايا القدس كتيبة جنين - حزام النار، تمكن مجاهدونا من كشف القوات الصهيونية والتصدي لها بكل بسالة وبطولة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أزقة المخيم الداخلية، وتم استهدافهم بشكل مباشر بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة، وإفشال مخططهم الإجرامي في اعتقال أو اغتيال المجاهدين" .

وأكدت كتيبة جنين "أنه وبعد الفشل الذريع لقوات الاحتلال من الوصول لأهدافه في اعتقال المقاومين، تعمَّد الانتقام من الطواقم الصحفية الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي، والذين لطالما عملوا على كشف جرائم الاحتلال، وفضح وجهه البشع، والتصدي لتضليله المتعمد محاولة لتغييب الحقيقة".

ونعت كتيبة جنين – حزام النار، الشهيدة البطلة الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، والتي ارتقت برصاص قناصة قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين الباسل فجر اليوم.

وجددت تأكيدها" كنا وسنبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا ومخيمنا البطل، وان دماء الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة لن تذهب هدراً ولن نسمح ببقاء الاحتلال استباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا دون مقاومة وتدفيعه ثمن جرائمه البشعة".
مصدر : وكالات
رقم : 993819
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