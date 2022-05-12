النجباء: أميركا تتدخل في المنطقة بذريعة تهديد أمنها القومي

وذكرت حركة النجباء في بيان، أن تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالعراق من قبل الحكومة الاميركية مرة أخرى تكشف وجه الشيطان الأكبر (أميركا).



وأشار البيان الى عقدين من العدوان واحتلال الأراضي العراقية بىون تفويض أممي، وأن هذه الحالة يتم تمديدها منذ عام ۲۰۰۳ سنة تلو الأخرى بأعذار واهية بهدف نهب ثروات العراق.



وبينت الحركة أن" ذريعة تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة لتمدید فترة الاحتلال هو اكبر دليل على ازدواجية الولايات المتحدة، مضيفة: أن أميركا ترى أن هناك تهديدا لأمنها القومي على بعد آلاف الكيلومترات وتعطي لنفسها الحق بالتحرك بناء على هذه الحجة الكاذبة ومن جهة أخرى تجرم فصائل المقاومة عند دفاع هذه الفصائل عن العقيدة والامن القومي في بلد ملاصق أو إقليمي أو دولي!"



ويؤكد البيان أن النظام الأميركي يمثل الخطر الأكبر على المجتمع الدولي، متابعا أن هذه الحقيقة تنكشف للجميع يوما بعد يوم ونرى أن وعي الشعوب يتصاعد بفهم كون هذا النظام عائق أمام الشعوب الطامحة للإستقلال والتقدم والازدهار والامن.



وفي ختام البيان أعلنت " أننا نعتقد أن حالة الطوارئ يجب إعلانها وتمديدها من قبل الشعوب المظلومة والساعية الى الخلاص من النظام الأميركي المتعجرف حتى إسقاطه أو طرده وأذنابه من المنطقة، وهذا هو منهجنا وموقفنا الذي لن نحيد عنه ولن نحول."