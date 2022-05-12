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الخميس 12 أيار 2022 ساعة 09:34

قائد بالحرس الثوري: نرصد تحركات الاعداء اطراف الحدود المائية لحظة بلحظة

قائد بالحرس الثوري: نرصد تحركات الاعداء اطراف الحدود المائية لحظة بلحظة
وأوضح العميد " علي رضا تنكسيري" في حديث لـ "فارس" اليوم الخميس، أن الامن مستتب في الحدود المائية للبلاد ولاتواجه أية أخطار.

وأشاد بجهورية والقدرات القتالية للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، مؤكدا أن في مياه البلاد لا يتواجد أي عدو في ظل تواجد الشباب الثوريين والمؤمنين.

العميد تنكسيري أكد أن القوات الايرانية بمسافة 12 ميلا عن الحدود المائية للبلاد، وأن الاعداء ليسوا قريبين عن هذه الحدود التي تشرف عليها الجمهورية الاسلامية، فيما يتم رصد تحركاتهم أول بأول.

وشدد قائد سلاح البحر أن أي تحرك للاعداء نحو الحدود المائية والتواجد الفيزيائي لهم، يتم ارغامهم على التراجع بتدخل القوات الايرانية في الوقت المناسب.
رقم : 993826
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