الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 أيار 2022 ساعة 11:19

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا

صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا
وجاء في مقال كتبه العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ونشرته "أميركان كونسرفاتيف" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا تحت ذريعة غزو بولندا لأوكرانيا الغربية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت في وضع يرثى له جراء نجاح العملية العسكرية الروسية في أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة على الرغم من وصول المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى القوات الأوكرانية. وتحاول الإدارة الأمريكية تغيير الوضع لحفظ ماء الوجه. وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن "النجاة" تأتي من بولندا التي صدر لهيئة أركانها تكليف بوضع خطة لاحتلال أوكرانيا الغربية.

وأضاف أن كييف الموالية للولايات المتحدة ستصدر إذنا بتدخل وارسو، فيما تأمل واشنطن استغلال مواجهات ممكنة يبن القوات البولندية والروسية لصالحها، إذ لا بد أن يؤدي أي اشتباك بين القوات الروسية والبولندية إلى عقد اجتماع لمجلس الناتو لبحث مسألة تطبيق ما تنص عليه المادة 5 من ميثاق الناتو.
مصدر : وكالات
رقم : 993843
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
12 أيار 2022
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
12 أيار 2022
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
12 أيار 2022
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
12 أيار 2022
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
11 أيار 2022
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
11 أيار 2022
أمير قطر في طهران الخميس
أمير قطر في طهران الخميس
11 أيار 2022
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
11 أيار 2022
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
11 أيار 2022
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
11 أيار 2022
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
11 أيار 2022
الظل الثقيل للأزمة الأوكرانية على قمة مجموعة السبع
الظل الثقيل للأزمة الأوكرانية على قمة مجموعة السبع
11 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟