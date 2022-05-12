رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الجمهورية، عصر اليوم الخميس في قصر سعد اباد بطهران، مع امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني".



وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: نرحب مجددا بأمير دولة قطر والوفد المرافق له ونتمنى أن تكون هذه الزيارة حافلة بالنجاح.



وأوضح رئيسي قائلا: بحثنا مع أمير دولة قطر حل قضايا المنطقة من خلال مسؤوليها، وأعربنا لأمير دولة قطر عن تعازينا لاستشهاد مراسلة قناة الجزيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ونعزي كل العالم بهذه الفاجعة.



وأضاف رئيسي: على الصحفيين أن يفتخروا بتغطية أحداث فلسطين وعليهم أن يعلموا أن جرائم الكيان الصهيوني لن تدوم.



وقال الرئيس الإيراني: أكدنا لأمير دولة قطر ضرورة انتهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني وتقرير مصيره بنفسه، وأن تتشكل حكومة شاملة بأفغانستان.



وأكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة أمنها.



وبين رئيسي أن أمير دولة قطر أكد خلال هذه الزيارة على ضرورة توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع إيران.

ولفت إلى أنه تم خلال هذه الزيارة التأكيد على موضوع الاستثمارات المتبادلة بين إيران وقطر في مجال الطاقة.