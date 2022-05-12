الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 أيار 2022 ساعة 16:00

رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها

رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الجمهورية، عصر اليوم الخميس في قصر سعد اباد بطهران، مع امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: نرحب مجددا بأمير دولة قطر والوفد المرافق له ونتمنى أن تكون هذه الزيارة حافلة بالنجاح.

وأوضح رئيسي قائلا: بحثنا مع أمير دولة قطر حل قضايا المنطقة من خلال مسؤوليها، وأعربنا لأمير دولة قطر عن تعازينا لاستشهاد مراسلة قناة الجزيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ونعزي كل العالم بهذه الفاجعة.

وأضاف رئيسي: على الصحفيين أن يفتخروا بتغطية أحداث فلسطين وعليهم أن يعلموا أن جرائم الكيان الصهيوني لن تدوم.

وقال الرئيس الإيراني: أكدنا لأمير دولة قطر ضرورة انتهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني وتقرير مصيره بنفسه، وأن تتشكل حكومة شاملة بأفغانستان.

وأكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة أمنها.

وبين رئيسي أن أمير دولة قطر أكد خلال هذه الزيارة على ضرورة توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع إيران.
ولفت إلى أنه تم خلال هذه الزيارة التأكيد على موضوع الاستثمارات المتبادلة بين إيران وقطر في مجال الطاقة.
رقم : 993881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
12 أيار 2022
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
12 أيار 2022
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
12 أيار 2022
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
12 أيار 2022
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
12 أيار 2022
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
11 أيار 2022
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
11 أيار 2022
أمير قطر في طهران الخميس
أمير قطر في طهران الخميس
11 أيار 2022
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
11 أيار 2022
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
11 أيار 2022
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
11 أيار 2022
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
11 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟