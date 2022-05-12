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الخميس 12 أيار 2022 ساعة 16:49

باكستان ترد على ترسيم الحدود لجامو وكشمير من قبل الهند

باكستان ترد على ترسيم الحدود لجامو وكشمير من قبل الهند
ووصف الوزير الباكستاني ما قامت به الهند بـ"الحيلة الشريرة" للحد من تمثيل المسلمين في منطقة جامو وكشمير.

وأشار رئيس الدبلوماسية الباكستانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إلى عملية "ترسيم الحدود" غير القانونية في إقليم جامو وكشمير من قبل الهند، التي أقرت في 5 أغسطس 2019.

وحث زرداري مجلس الأمن الدولي على تذكير الهند بأن موضوع جامو وكشمير لا يزال نزاعا معترفا به دوليا في انتظار حله، وأن الهند يجب عليها الامتناع عن إحداث أي تغييرات ديموغرافية غير قانونية في الأراضي التي وصفها بالمحتلة، "بما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والتزامات الهند بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا زرداري مجلس الأمن الدولي إلى إجبار الهند على وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد الكشميريين، والتوقف على الفور عن الاضطهاد السياسي والاستغلال الاقتصادي للإقليم.

وطلب وزير الخارجية الباكستاني أيضا الضغط على نيودلهي للسماح لشعب كشمير "بتحديد مستقبله من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
مصدر : وكالات
رقم : 993889
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