الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 أيار 2022 ساعة 16:53

عباس: نرفض مشارکة ‘‘اسرائيل‘‘ بالتحقيق وستحول قضية أبو عاقلة للجنايات الدولية

عباس: نرفض مشارکة ‘‘اسرائيل‘‘ بالتحقيق وستحول قضية أبو عاقلة للجنايات الدولية
وأكد عباس خلال كلمة له اليوم الخميس على أنه سيتم تحويل قضية شيرين أبو عاقلة فورا إلى محكمة الجنايات الدولية. مضيفا: "يجب ألا تمر جريمة قتل شيرين أبو عاقلة من دون عقاب ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي من قتلت شيرين".

وقال عباس إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة "ضحت بحياتها دفاعا عن وطنها وشعبها".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، "رفضنا طلبا إسرائيليا لتحقيق مشترك بشأن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف الشيخ في تغريدة على "تويتر": "رفضنا تسليم الرصاصة التي اغتالت شيرين وسنكمل تحقيقنا بشكل مستقل، وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية على نتائج التحقيق".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية على أن كل الشهود والمؤشرات والدلائل تؤكد اغتيال شيرين أبو عاقلة من قبل الوحدات الإسرائيلية الخاصة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.
مصدر : وكالات
رقم : 993893
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
12 أيار 2022
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
12 أيار 2022
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
12 أيار 2022
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
12 أيار 2022
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
12 أيار 2022
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
11 أيار 2022
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
11 أيار 2022
أمير قطر في طهران الخميس
أمير قطر في طهران الخميس
11 أيار 2022
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
التنقيب عن النفط والغاز..استراتيجية أمل وحزب الله القادمة
11 أيار 2022
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
ما هي التهديدات التي تُنذر بزوال "إسرائيل"؟
11 أيار 2022
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
ما هي أهداف محمد بن سلمان من استثمار ملياري دولار في فلسطين المحتلة؟
11 أيار 2022
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
حماس تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ من اتباع سياسة الاغتيال.. هل سنشهد زلزالاً في المنطقة؟
11 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
السعودية تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الأكاذيب والتزييف والابتزاز
"إسرائيل" في دائرة التهديد وليس السنوار.. الشعب والمقاومة في مواجهة الإرهاب
ماذا يقول المواطنون العرب في المنطقة عن قوة إيران والولايات المتحدة؟