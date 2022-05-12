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الخميس 12 أيار 2022 ساعة 18:08

الاحتلال يصادق على بناء 3988 وحدة استيطانية بالضفة

الاحتلال يصادق على بناء 3988 وحدة استيطانية بالضفة
وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس، أنه سيجري لأول مرة منذ 7 شهور المصادقة على بناء ٣٩٨٨ وحدة استيطانية.

وبحسب الصحيفة فإن الوحدات الجديدة ستكون في مستوطنات "دوليف"، "متسبي داني"، "شفوت راحيل"، "ناريا"، "جفعات زئيف" إضافة لمستوطنة "إفرات"، وسيجري كذلك دراسك المصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في "دوليف"، "مفو حورون"،، "نجوهوت"، "عمانويل" و"الكنك".

من ناحيتها عبرت الجمعيات الاستيطانية عن غضبها رغم هذه المصادقة، حيث يقول المستوطنون إنه جرى خفض أعداد الوحدات المخطط بنائها.

يذكر أن هذه الجمعيات سبق وأن تظاهرت أمام مكاتب حكومة الاحتلال بداية الأسبوع الحالي وطالبوا بزيادة أعداد المستوطنات المخطط لها.
مصدر : وكالات
رقم : 993906
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