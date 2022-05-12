وزير خارجية قطر: الاتفاق النووي عامل مساند لتحقيق الاستقرار

ولفت، إلى أن "​مفاوضات فيينا​ النووية تمر بمرحلة حاسمة، وأكدنا موقفنا الداعم للتوصل لاتفاق"، موضحًا أن "العامل المحوري هو الحوار الإقليمي، و​الاتفاق النووي​ عامل مساند لتحقيق الاستقرار".



واكد وزير الخارجية القطري: ندعم تحقيق اتفاق نووي عادل لجميع الأطراف كونه سينعكس إيجابيا على المنطقة.





ويأتي التصريح، بعد أن بدأ ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى طهران اليوم، حيث أجرى لقاء مع الرئيس الإيراني ​إبراهيم رئيسي​.



وأشار خلال مؤتمر صحفي معه إلى "أننا بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، مشددًا على أن "هناك اتفاق على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة".