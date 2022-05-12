تفاصيل زيارة أمير قطر للجمهورية الاسلامية الايرانية

وقال قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، لدى استقباله أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" اليوم : ان المتوقع من العالم العربي، ان ينزل بشكل صريح الى ميدان العمل السياسي لمواجهة الجرائم الصهيونية.

العالم - إيران



واكد سماحته على ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر؛ مبينا ان السبيل الى حل القضايا الاقليمية يكمن في الحوار بعيدا عن تدخل العناصر الاجنبية.



ولفت قائد الثورة الاسلامية، الى ان تعزيز وديمومة العلاقات الايرانية القطرية تخدم مصالح البلدين؛ مضيفا : ان المستوى الحالي للتعاون الاقتصادي الثنائي متدني جدا، مما يستدعي الارتقاء به الى اضعاف عديدة.



وحول القضايا السياسية، اكد سماحته وجود فرص لتبادل وجهات النظر اكثر فاكثر بين الجانبين؛ متطلعا بان تفضي هذه الزيارة الى انطلاقة جديدة بهدف توسيع مجالات التعاون بين طهران والدوحة.



وفي معرض تاييده لتصريحات "الشيخ تميم" المنددة بجرائم الكيان الصهيوني، اكد "اية الله الخامنئي" على ان ظلم الصهاينة الخبثاء والممتد من عشرات السنين بحق الشعب الفلسطيني، يشكل حقيقة مريرة وصدمة للعالمين الاسلامي والعربي.



واردف سماحته قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع من العالم العربي، ان يدخل بشكل صريح في ميدان العمل السياسي ضد هذه الجرائم.



وتعليقا على موقف امير قطر حول الاحداث في منطقة "الشيخ جراح" الفلسطينية، لفت قائد الثورة، بان دعم بعض الدول العربية للشعب الفلسطيني، فيما يخص تلك، لم يرتق حتى الى (مواقف) بعض الدول الاوروبية؛ مؤكدا أن هؤلاء لم يتخذوا اي موقف كما انهم على نفس الحال اليوم.



من جانبه شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مع ضيفه القطري على أهمية حلحلة قضايا المنطقة على يد المسؤولين في المنطقة بمعزل عن تدخل الدول الأجنبية لا سيما الغربية معتبرا أن حضورهذه الدول لا يؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة فحسب بل يزيد من التوتر الإقليمي.



رئيسي شدد أيضا على أهمية إنهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني بأسرع وقت ممكن وأن يتمكن هذا الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، كما أشار إلى ضرورة تحرير فلسطين والقدس الشريف وفك الحصار عن غزة والحد من جرائم الكيان الصهيوني مقدما لامير قطر تعازيه لاستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد القوات الصهيونية.



بدوره أمير قطر شدد على أن زيارته لإيران تأتي للدفع بالعلاقات مع ايران الى امام مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على الدفع بمفاوضات فيينا الى امام من اجل التوصل الى اتفاق عادل.



وبهذا الشكل تقدم العلاقات الإيرانية القطرية نموذجا متميزا للعلاقات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تصب في صالح البلدين والشعبين وأمن وإستقرار المنطقة.