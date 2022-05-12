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الخميس 12 أيار 2022 ساعة 19:12
قائد الثورة الاسلامية يستقبل أمير قطر
وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
993911
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