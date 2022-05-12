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الخميس 12 أيار 2022 ساعة 20:36

حرس الثورة: فرضنا على البحرية الأميركية أكبر نسبة من الإذلال

حرس الثورة: فرضنا على البحرية الأميركية أكبر نسبة من الإذلال
ولفت العميد فدوي في تصريح له اليوم الخميس أن: القوة العسكرية الأميركية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، لكنها أصبحت في أدنى المستويات وأكثر إذلالا بواسطة سلاح البحر التابع للحرس الثوري؛ وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران.

كما أشار إلى الحرب المفروضة من جانب نظام "صدام" البائد في العراق على الجمهورية الإسلامية (1980-1988) مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى الكيان البعثي العراقي آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.

وأضاف أن: انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا.
رقم : 993926
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