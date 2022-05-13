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الجمعة 13 أيار 2022 ساعة 08:49

لبنان .. انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات النابية

لبنان .. انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات النابية
واقترع حتى إقفال الصناديق في المناطق كافة 12,530 من أصل 14,950 ناخباً. بالتالي، وصلت نسبة المشاركة إلى 84%. وقد سجّلت أعلى نسبة في البترون التي اقترع فيها 96% من الناخبين، فيما سجّلت أدنى نسبة في بنت جبيل التي اقترع فيها 68% من الناخبين , حسبما نقل موقع الاخبار.

وعمل على مراقبة الانتخابات فريق المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي و«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي)، التي وزّعت بياناً عقب انتهاء العملية الانتخابية تحت عنوان «لادي تقرع جرس الإنذار».
وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لاحظت نقصاً فادحاً في معرفة موظفي أقلام الاقتراع بتفاصيل قانون الانتخابات، مشيرةً إلى أنها وثّقت العديد من «الممارسات الفاضحة».
كذلك، لفتت الجمعية إلى أنها لاحظت أن «بعض الناخبين كانوا يعملون كمندوبين لبعض اللوائح والمرشحين، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول حيادهم المفترض»، مطالبةً وزارة الداخلية بالتحرك فوراً لـ«معالجة هذه الثغرة الخطيرة»، والتّشدد في «تدريب هيئات الأقلام قبل فوات الأوان».
رقم : 993984
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