الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 أيار 2022 ساعة 13:57

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة أوكرانية
جاء ذلك في سياق التقرير اليومي عن العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية دفاعا عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وتابع اللواء كوناشينكوف بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة "كريمنتشوغ"، بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود.

كذلك ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي زهاء 153 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وتم تدمير منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ "غراد" ورادار إنذار ودفاع جوي أمريكي الصنع في منطقة خاركوف (أوكرانيا).

كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية "شبيلينكا" بمنطقة خاركوف.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "لوزوفايا" بمنطقة خاركوف، بالإضافة إلى إسقاط 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "بالاكليا" و"مالايا كاميشيفاخا" و"بولشيي بروخودي" و"بوروفسكويه" و"بروديانكا" و"فولوخوف يار" بمنطقة خاركوف، وكذلك في قرى "يفغينوفكا" و"ياسينوفاتايا" و"يغوروفكا" و"بوتيبروفود" و"أفدييفكا" و"بانتيلييمونوفكا" و"كروتايا بالكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك تم اعتراض صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" فوق قرية "توبولسكويه".

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يلي من الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الأوكرانية:

165 طائرة

125 مروحية

842 مسيرة

304 منظومات صواريخ مضادة للطائرات

3032 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة

368 قاذفة صواريخ متعددة

1491 مدفعية ميدانية وهاون

2869 مركبة عسكرية خاصة
مصدر : وكالات
رقم : 994011
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
13 أيار 2022
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
13 أيار 2022
الجزائر متمسّكة بـ‘‘الحياد‘‘: لا لمحاربة روسيا بالغاز
الجزائر متمسّكة بـ‘‘الحياد‘‘: لا لمحاربة روسيا بالغاز
13 أيار 2022
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
13 أيار 2022
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
12 أيار 2022
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
12 أيار 2022
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
12 أيار 2022
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
12 أيار 2022
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
12 أيار 2022
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
12 أيار 2022
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
11 أيار 2022
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
11 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة