عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد ليوم واحد

وقدم عباس، تعازيه للشيخ محمد بن زايد ولي العهد باسم السلطة الفلسطينية وباسمه شخصياً.



وقد تقرر اعلان الحداد وتنكيس الأعلام في السلطة الفلسطينية ليوم واحد غدا.