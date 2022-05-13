أحدث العناوين :
الصحة الإيرانية تسجل 8 وفيات و385 إصابة جديدة بكورونا
اصابة شابين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
‘‘حماس‘‘ تعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات
عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد ليوم واحد
الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات
انسحاب مذل للاحتلال من مخيم جنين
دول أوربية تستعد لاعادة علاقاتها مع سوريا
أمير عبد اللهيان: يمكن ابرام اتفاق جيد اذا نفذت أميركا التزاماتها
وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة أوكرانية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
13 May 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الجمعة 13 أيار 2022 ساعة 17:15
عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد ليوم واحد
وقدم عباس، تعازيه للشيخ محمد بن زايد ولي العهد باسم السلطة الفلسطينية وباسمه شخصياً.
وقد تقرر اعلان الحداد وتنكيس الأعلام في السلطة الفلسطينية ليوم واحد غدا.
مصدر :
وكالات
رقم :
994041
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
13 أيار 2022
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
13 أيار 2022
الجزائر متمسّكة بـ‘‘الحياد‘‘: لا لمحاربة روسيا بالغاز
13 أيار 2022
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
13 أيار 2022
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
12 أيار 2022
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
12 أيار 2022
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
12 أيار 2022
مطالبة ايرانية بطرد الصهاينة من مجلس حقوق الانسان بعد استشهاد صحافية فلسطينية
12 أيار 2022
أنبوب الغاز من نيجيريا عبر الجزائر والمغرب.. أسباب عدم الاهتمام الأوروبي
12 أيار 2022
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة
12 أيار 2022
قائد الثورة : 12 عاما من التعليم للتلامذة اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة
11 أيار 2022
الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع لإرهابيين في اربيل
11 أيار 2022
أحدث العناوين
الصحة الإيرانية تسجل 8 وفيات و385 إصابة جديدة بكورونا
اصابة شابين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
‘‘حماس‘‘ تعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات
عباس ينعى رئيس الإمارات ويعلن الحداد ليوم واحد
الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات
انسحاب مذل للاحتلال من مخيم جنين
دول أوربية تستعد لاعادة علاقاتها مع سوريا
أمير عبد اللهيان: يمكن ابرام اتفاق جيد اذا نفذت أميركا التزاماتها
وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوما
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة أوكرانية
امير قطر يثني على حفاوة الإستقبال في إيران
السيد صفي الدين يدعو للتعقل والمشاركة في الانتخابات
مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال في القدس وطوباس
البرلمان اليوناني يوافق على توسيع اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
النخالة: نحن جميعا مدينون لجهاد ومقاومة شهداء فلسطين
أطلاق النار تجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة ‘‘بيت إيل‘‘
لبنان .. انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات النابية
صنعاء.. وقفة مسلحة لقبائل همدان لتجديد الصمود ودعم إعصار اليمن
كوريا الشمالية.. تفشي حمى غير معروفة أصابت عشرات الآلاف
تونس.. سعيّد يرفض حضور مراقبين أجانب في الانتخابات
الأكثر قراءة
كييف تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال في ماريوبول
الحوثي يطالب السعودية بالافراج عن الاسرى اليمنيين
عملية إلعاد.. السيل الفلسطيني مستمر ولن يهدأ حتى يقتلع الكيان الاسرائيلي تماما
مسؤول يمني يكشف أهداف الرياض من مبادرتها المزعومة بشأن الأسرى
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 7-5-2022
مسؤول يمني: السعوديون تلاعبوا بالهدنة ويتلاعبون بملف الأسرى الإنساني
ردود الأفعال على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة
باريس تنفي صحة الأنباء عن بناء قواعد عسكرية جديدة في تشاد
96 خرقا لقوى العدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
هل تمهّد تركيا لضم اجزاء كبيرة من شمال العراق؟
وزارة النقل اليمنية تحمل العدوان والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات عدم تنفيذ الهدنة الإنسانية
ألمانيا تحظر رفع علم أوكرانيا والأخيرة تصف القرار بصفعة على الوجه
مجلس الشورى اليمني يصدر بيانا بشان خروقات العدوان للهدنة
لبنان: لا رابط بين الانتخابات النيابية وإثارة ملف النزوح السوري
كشف وثائق للـ(FBI) تؤكد صلة الحكومة السعودية بهجمات سبتمبر
‘‘انصارالله‘‘ اليمنية.. الأمم المتحدة تلهث وراء الدعاية السعودية الزائفة
هل كان هتلر يتعاون مع المنظمة اليهودية؟
انصارالله: على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء
روسيا تفضح حقيقة مؤتمر ‘‘دعم مستقبل سوريا‘‘ والتآمر الغربي
تحالف العدوان يحتجز سفينة كلوديا غاز المصرحة
الأخبار الساخنة
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
إخترنا لکم
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة