‘‘حماس‘‘ تعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات

وقالت الحركة في بيان لها اليوم، إنها "تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وشعبًا".



وأضافت "حماس" في بيانها تقول: "نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، جميل الصبر وحسن العزاء".



وشهدت العلاقة بين دولة الإمارات وحركة "حماس" توترًا، بلغ ذروته بعد قرار أبوظبي توقيع اتفاقية سلام مع كيان الاحتلال، وأدانت الحركة تلك الاتفاقية والزيارات المتبادلة بين أبوظبي وتل أبيب، عبر عدة بيانات.



وأعلن في الإمارات، اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة، الذي تولى حكم البلاد خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان، عام 2004، بعد وفاته في العام نفسه.



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