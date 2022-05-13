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الجمعة 13 أيار 2022 ساعة 17:28

الصحة الإيرانية تسجل 8 وفيات و385 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 8 وفيات و385 إصابة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 13 أيار/مايو)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و209 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 385 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و227 الفا و428 شخصا.

وأضافت أن 67 أشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 763 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و16 الفا و677 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و695 ألفا و785 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و425 الفا و610 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و690 آلاف و975 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و289 الفا و976 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و406 آلاف و561 جرعة.
رقم : 994045
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