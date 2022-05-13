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الجمعة 13 أيار 2022 ساعة 19:32

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين رومانيين ردا على طرد دبلوماسيها

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين رومانيين ردا على طرد دبلوماسيها
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها استدعت اليوم الجمعة السفير الروماني لدى موسكو، كريستيان إستراتي، وسلمت إليه مذكرة تنص على إعلان 10 موظفين في سفارة بوخارست "شخصيات غير مرغوب فيهم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي ردا على "القرار غير المبرر من الجانب الروماني في الخامس من أبريل الماضي لإعلان عشرة دبلوماسيين في السفارة الروسية شخصيات غير مرغوب فيها".

وتابعت: "يرفض الجانب الروسي بشدة محاولات الجانب الروماني غير المبررة لإلقاء اللوم على روسيا دون تقديم أي أدلة في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ويدين نهج بوخارست الرامي إلى تبييض المخالفات المقترفة على أيدي الكتائب القومية بحق المدنيين وكذلك إلى مواصلة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من أنواع الدعم لنظام كييف".
مصدر : وكالات
رقم : 994064
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