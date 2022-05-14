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السبت 14 أيار 2022 ساعة 08:02

ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني

ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
وقال صحرائي في كلمته الجمعة خلال اجتماع في لجنة المعلومات التابعة لمنظمة الامم المتحدة: لقد شهدنا هذه الايام جريمة اخرى من قبل الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. فقبل يومين استشهدت الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين ابو عاقلة في هجوم همجي من قبل قوات الاحتلال في جنين بفلسطين المحتلة.

واضاف: ان شيرين ابو عاقلة كانت صوت شجاعة الشعب الفلسطيني ورمزا وطنيا للصمود والثبات امام العدوان والاحتلال الظالم الذي يتحمله الشعب الفلسطيني منذ امد طويل.

وتابع الدبلوماسي الايراني: ان اغتيال شيرين ابو عاقلة من قبل الكيان الاسرائيلي يعد جانبا من الحرب طويلة الامد والترهيب والعنف ضد الصحفيين بهدف التغطية على جرائم هذا الكيان ضد الفلسطينيين وانتهاكه الصارخ للقوانين والاعراف الدولية.

واعتبر صحرائي الصحفية الفلسطينية الشهيدة ضحية اخرى من ضحايا عدم تحرك المجتمع العالمي ازاء جرائم الحرب والارهاب المستمر الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسائر دول المنطقة واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تستنكر اغتيال شيرين ابو عاقلة، وبغية انهاء اعتداءات الكيان الاسرائيلي وعدم تعرضه للعقاب، تطالب منظمة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة في دعم الشعب الفلسطيني ومساءلة الكيان ازاء جرائمه الدولية التي ارتكبها على مدى عقود من الزمن.

وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدين اغتيال الصحفية الفلسطينية، تؤكد دعمها اللامحدود والشامل للشعب الفلسطيني في المقاومة المحقة والمشروعة امام الاحتلال والعدوان ومن اجل حصوله على حق تقرير المصير.

يذكر ان الصحفية الفلسطينية مراسلة شبكة الجزيرة شيرين ابو عاقلة استشهدت اثر اصابتها برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في هجومها على مخيم جنين في فلسطين المحتلة فجر الاربعاء، كما اصيب زميلها علي السمودي ايضا خلال الهجوم ووصفت حالته بالمستقرة.
رقم : 994105
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