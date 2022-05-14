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السبت 14 أيار 2022 ساعة 11:41

لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من الصمت الإنتخابي

لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من الصمت الإنتخابي
وسابقا، ذكّرت هيئة الإشراف على الإنتخابات وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة كافّةً وجميع المرشّحين واللوائح والجهات السياسيّة ، انه اعتباراً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات(غداً الأحد) ولغايّة إقفال صناديق الإقتراع في مختلف مراحلها التقيّد بالصمت الإنتخاب.

في حين اعلن وزير الداخلية لبنان أن أكثر من 75 الف عسكري من الجيش و القوى الامن الاداخلي انتشر من صباح اليوم السبت في كل المناطق اللبنانية لحفظ الأمن المقترعين و منع أي اعمال تخل الأمن الانتخابية.

واكتملت التحضيرات ليوم الانتخاب الكبير غدًا، ودقت ساعة الحسم ليختار اللبنانيون ممثليهم في البرلمان، في استحقاق يجمع الجميع أنه يتخطى مجرد إيصال 128 نائبًا إلى البرلمان، بل هو استفتاء على مستقبل لبنان في السنوات المقبلة بعد إقفال صناديق الاقتراع مساء الأحد.

وفي وقت يسود فيه الصمت الانتخابي منذ الساعة صفر من اليوم السبت، كانت أبرز المواقف التي سُلطت عليها الأضواء للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفال الانتخابي أمس في البقاع، والذي أكد فيه أن أصابع جمهور المقاومة في 15 أيار هي الضمانة للبنان ومستقبله.

وكان عنوان الانتخابات مادة رئيسية أمس في خطب أئمة المساجد ليوم الجمعة، ولوحظ أن مساجد الشمال تميزت بدعوات مكثفة للمشاركة في الانتخابات بوصفها واجباً شرعياً تلبية لدعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بقصد مواجهة خطة تيّار المستقبل لتوسيع المقاطعة. وأدّى هذا التعارض إلى بروز حالات توتر وخلافات بين المشايخ نصرةً لتيّار المستقبل في طرابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 994148
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