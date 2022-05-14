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السبت 14 أيار 2022 ساعة 11:47

ناشطون بحرينيون يحتجون أمام مقر مهرجان ويندسور للخيول ببريطانيا

ناشطون بحرينيون يحتجون أمام مقر مهرجان ويندسور للخيول ببريطانيا
وحضر لبريطانيا عدد من أفراد العائلة المالكة البحرينية ، بمن فيهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، الذي يقام في الفترة ما بين 12 و 15 مايو الجاري.

وهذا السباق هو حدث رئيسي في جدول الصيف للعائلتين المالكتين البريطانية والبحرينية. ويحضر الملك حمد بانتظام هذا السباق، وترعى البحرين هذا الحدث وتموّله بالملايين.

ويوم أمس احتجت بعض المنظمات ، بينهم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، والحملة ضد تجارة الأسلحة (كات) خارج مكان السباق.

واعتصم الناشط البحريني علي مشيمع، الذي يعاني والده زعيم حركة حق المحكوم بالسجن المؤبد الأستاذ حسن مشيمع، من وضع صحي صعب، ويعاني العزلة منذ أشهر طويلة.

وقالت المنظمات المُحتجة إن المملكة المتحدة تفرش "السجادة الحمراء" للعائلة المالكة البحرينية ، بينما السجناء السياسيين في المملكة الخليجية ما زالوا يعانون من سوء المعاملة والسجن القاسي.

ووصفت منظمة (كات) الحدث بأنه "غسيل رياضي"، وأشارت إلى أن عددًا من الأحداث تمت تسميتها باسم البحرين ، بما في ذلك "مسابقة مملكة البحرين لكأس الملك".

وكتب منظمة (بيرد) على تويتر: "الديكتاتور البحريني الذي لا يرحم ، الملك حمد يتلقى العلاج على السجادة الحمراء بينما يعاني ضحاياه ، مثل الدكتور السنكيس في إضراب عن الطعام يزيد عن 300 يوم ، إساءة مروعة في البحرين". "لن ندع هذا يقف".

وعبد الجليل السنكيس هو ناشط حقوقي وعضو في حركة حق، وهو مسجون منذ عام 2011 ، عندما حُكم عليه بالسجن المؤبد في أعقاب التظاهرات المناهضة للحكومة.

وبدأ السنكيس إضرابا عن الطعام في يوليو 2021 بعد مصادرة مواد بحثية من زنزانته بسجن جو بشرق البحرين.
وبحسب ما ورد يعاني السنكيس من حالات طبية مزمنة ، بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال ، ويتطلب عكازات أو كرسي متحرك للتحرك. وفقًا لرسالة أرسلها ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة إلى الحكومة البحرينية ، تدهورت صحته بشدة خلال إضرابه عن الطعام.

ومنذ حراك 2011 ، حظرت البحرين أحزاب المعارضة واعتقلت العشرات من النشطاء ، مما أثار انتقادات دولية.
مصدر : وكالات
رقم : 994152
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