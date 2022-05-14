الصحة الإيرانية تسجل 7 وفيات و255 إصابة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (السبت 14 أيار)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و216 شخصا.



وأشارت في تقريرها الى تسجيل 255 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أن 751 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و18 الفا و868 شخصا لغاية الآن.



كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا 733 ألفا و191 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.



ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و432 الفا و272 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و700 آلاف و360 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و305 الفا و838 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 149 مليونا و438 آلاف و470 جرعة.