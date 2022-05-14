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السبت 14 أيار 2022 ساعة 14:07

‘‘قسد‘‘ تستعين بكيان الاحتلال لتنفيذ مشاريع شرقي سوريا

‘‘قسد‘‘ تستعين بكيان الاحتلال لتنفيذ مشاريع شرقي سوريا
وأوضحت وسائل اعلام كردية أن شركة "ووترجين" التابعة للكيان الإسرائيلي قامت وبالتعاون مع منظمة "Multifaith Alliance" الأمريكية بتركيب جهاز لإنتاج مياه الشرب من رطوبة الهواء، في محافظة الرقة.

وبحسب ما تم تداوله سيتم تركيب 9 أجهزة قبل نهاية العام الجاري في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" شرقي سوريا.

يشار إلى أن منظمة "Multifaith Alliance"، هي منظمة أمريكية يهودية، تعرف عن نفسها باسم "تحالف متعدد الأديان من أجل اللاجئين السوريين"، وتزعم أنها تحاول تسخير القوة الجماعية للشركاء الدينيين والعلمانيين لتقديم المساعدة للاجئين السوريين!!.

وكانت الولايات المتحدة أقرت استثناءات تشمل الاستثمارات الأجنبية في مناطق انتشار "قسد" في شمال شرق سوريا، زاعمة أن هذا القرار هو استراتيجية تستهدف هزيمة تنظيم "داعش" من خلال تحقيق ما أسمته الاستقرار الاقتصادي.

يذكر أن صحيفة إسرائيلية كانت قد كشفت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من واشنطن، تقوم بمبادلة النفط السوري المسروق من آبار وحقول النفط شمال شرقي سوريا، مع الكيان الإسرائيلي بأسلحة ومعدات عسكرية ومبالغ قليلة من المال.
مصدر : وكالات
رقم : 994174
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