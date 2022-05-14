الشرطة الصومالية تفرض حظر تجوال خلال الانتخابات الرئاسية

وقال المتحدث باسم الشرطة، في مؤتمرٍ صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا): "إنه سيتم إغلاق جميع شوارع العاصمة ابتداء من الثالثة مساء من اليوم وحتى الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين".



وكان 39 مرشحا رئاسيا قد ألقوا خطابات برامجهم السياسية أمام نواب مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تناولوا فيها أهدافهم السياسية.



وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مايو الجاري، وذلك بعد تأجيل موعدها لعدة مرات.



من جانبهم، رحب شركاء الصومال الدوليون بإعلان اللجنة المشتركة للانتخابات الرئاسية عن موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في 15 مايو الجاري.