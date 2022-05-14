ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية للجيش الإيراني

وتم ازاحة الستار عن 7 عناوين كتب ترجمة و5 عناوين كتب تم تأليفها في مجال الدراسات القتالية في الجيش بحضور مساعد التربية والتعليم في الاركان العامة للقوات المسلحة العميد محمد حسين باقري وقائد سلاح البر في الجيش العميد كيومرث حيدري ومساعد التربية والتعليم العميد " علي رضا شيخ".



وتحدث في هذه المراسم كل من العميد عباس فلاح مساعد المنسق لسلاح البر في الجيش والعميد محمد حسن مستشاري مساعد التربية والتعليم والعميد الدكتور بهزاد مؤذني رئيس دائرة الصحة والعلاج في هذا السلاح اضافة الى عدد من الباحثين في سلاح البر بالجيش.