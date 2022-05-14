الصفحة الرئيسية
0
السبت 14 أيار 2022 ساعة 16:08

مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا

مجموعة السبع تعلن تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا
جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبعة الكبار(G7) ، عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام في بلدية وانجلز بشمال ألمانيا.

وفي نفس السياق أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن وزراء خارجية مجموعة (G7) أكدوا أنهم لن يعترفوا بالتغييرات الحدودية في أوكرانيا.

كذلك أكدت دول مجموعة السبع أنها ستواصل فرض عقوبات جديدة، بما في ذلك عقوبات ضد تلك القطاعات من الاقتصاد "التي تعتمد عليها روسيا بشكل خاص"، كما ستواصل هذه الدول العمل على فرض حظر على شراء النفط من روسيا.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، واليابان
مصدر : وكالات
رقم : 994195
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل الناتو لا يسمح بانتهاء حرب أوكرانيا
هل الناتو لا يسمح بانتهاء حرب أوكرانيا
كاميرات التعرف على الوجه.. هل تتوقف العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة؟
كاميرات التعرف على الوجه.. هل تتوقف العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة؟
14 أيار 2022
السعودية.. الجحيم المخفي لطالبي اللجوء والمهاجرين
السعودية.. الجحيم المخفي لطالبي اللجوء والمهاجرين
14 أيار 2022
يهود المغرب يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين بمراكش.. كيف أهانت الحكومة شعبها؟
يهود المغرب يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين بمراكش.. كيف أهانت الحكومة شعبها؟
14 أيار 2022
ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
14 أيار 2022
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
13 أيار 2022
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
13 أيار 2022
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
13 أيار 2022
الجزائر متمسّكة بـ‘‘الحياد‘‘: لا لمحاربة روسيا بالغاز
الجزائر متمسّكة بـ‘‘الحياد‘‘: لا لمحاربة روسيا بالغاز
13 أيار 2022
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
13 أيار 2022
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
رئيسي: الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها
12 أيار 2022
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
معركة الصوت والصورة والرصاص والقناص
12 أيار 2022
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
امير عبداللهيان: شعوب المنطقة لن تقبل بالتطبيع
12 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن
العالم يهاجم ‘‘إسرائيل‘‘ ويرثي شيرين أبو عاقلة.. ماذا عن الإمارات؟
العراق.. سوق رئيسي لتجارة الأسلحة غير المشروعة