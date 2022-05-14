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السبت 14 أيار 2022 ساعة 17:19

صالح والكاظمي يهنئان محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

صالح والكاظمي يهنئان محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات
وقال صالح في التهنئة في بيان: "باسمي وباسم الشعب العراقي، أتقدمُ لكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لدولة الإمارات الشقيقة"، داعياً "الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

وأضاف: "وإنني إذ أجدد تعزيتكم والشعب الإماراتي بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أُعرب لسموكم الكريم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً للمضي قدماً في العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويُرسّخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

كما ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن "الكاظمي بعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وعبّر الكاظمي في برقية التهنئة عن "مباركته للشيخ محمد بن زايد لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد"، متمنيا أن "يكون عهده امتداداً لمسيرة العطاء والازدهار التي امتدت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والراحلين من أسلافه الكرام تغمّدهم الباري بواسع رحمته".

وأكد الكاظمي "تطلع العراق إلى تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة، واستقرارها، ورفاه شعوبها".
مصدر : وكالات
رقم : 994206
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