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السبت 14 أيار 2022 ساعة 20:36
مجلس النواب الليبي يعد مذكرة لتغيير ستيفاني ويليامز
وأضاف فى تصريحات صحفية أن "ستيفاني ويليامز لم تحترم قرارات السلطة التشريعية وتفتح مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة".
وشدد على أن "فشل التوافق مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهات ستيفاني ولييامز".
مصدر :
وكالات
رقم :
994227
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