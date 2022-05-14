مجلس النواب الليبي يعد مذكرة لتغيير ستيفاني ويليامز

اسلام تايمز (لبنان) - أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن عددا من أعضاء المجلس يجهزون مذكرة لإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتغيير المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.