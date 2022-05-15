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الأحد 15 أيار 2022 ساعة 09:59

رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة

رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
وأشار آية الله رئيسي خلال لقائه حشدا من علماء اهل السنة الیوم الأحد إلى تنامي الحركات التكفيرية في المنطقة وقال: يجب أن نكون حذرين ومتنبهين من تغلغل  الفكر التكفيري والسلفي في البلاد.

واضاف ان “الشيعة البريطانية” و”السنة الأمريكية” هما وجهان لعملة واحدة، وكلاهما مناهض للوحدة في العالم الإسلامي، مؤكدا ان وحدة الشيعة والسنة تمثل استراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليست مسألة تكتيكية.

وعن المكانة المهمة لعلماء السنة في تاريخ البلاد ، قال رئيس الجمهورية: أنتم كعلماء ومفكرين ايرانيين قدمتم خدمات كثيرة للشعب، مضیفا أن الشيعة والسنة في ايران يعيشون معا في أجواء تسودها الأخوة، منذ سنوات عديدة.

کما لفت رئيسي، إلى جهود الحكومة الجادة لحل المشاكل المعيشية للشعب، قائلا ان الحكومة تولي اهتماما لمخاوف الناس التي تنتقل إلى رجال الدين وتحاول حل هذه المشاكل.

واعتبر رئيس الجمهورية تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي بانه ليس العدالة كلها بل خطوة نحو جعل الوضع الاقتصادي اكثر عدالة.

 
رقم : 994281
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