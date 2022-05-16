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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 09:16
الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ صبري من السفر
الشيخ صبري أكد أن القرار الاسرائيلي الجائر لن يُغيّر موقفه ولن يمنعه ولن يثنيه عن أداء واجبه الديني تجاه الشعب والأمّة، وأضاف "ودفاعي عن المسجد الأقصى المبارك مستمر ما دمتُ على قيد الحياة".
مصدر :
وكالات
رقم :
994434
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