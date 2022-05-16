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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 09:20
نواب البرلمان الإيراني يلتقون قائد الثورة الإسلامية
وقال يوسفي: "ان نواب المجلس سيلتقون قائد الثورة الاسلامية يوم الاربعاء من الاسبوع القادم".
واضاف: "انه وبعد انتخابات هيئة الرئاسة خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء القادم سيلتقي النواب قائد الثورة الاسلامية".
مصدر :
وكالة أنباء فارس
رقم :
994437
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