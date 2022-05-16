نواب البرلمان الإيراني يلتقون قائد الثورة الإسلامية

وقال يوسفي: "ان نواب المجلس سيلتقون قائد الثورة الاسلامية يوم الاربعاء من الاسبوع القادم".



واضاف: "انه وبعد انتخابات هيئة الرئاسة خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي يوم الاربعاء القادم سيلتقي النواب قائد الثورة الاسلامية".