الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مواجهات شمال البيرة

وافادت مصادر صحفية ان سلطات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين، وأصيب 45 مواطنا خلال مواجهات شمال البيرة، والعشرات من طلبة جامعة خضوري، واعتدى الاحتلال بالضرب على عائلة شرق بيت لحم، واستولى على جرافة في قرية الولجة، ومركبة بالأغوار، ومنع المزارعين من الحصاد، واستهدفت بحرية الاحتلال بالنار والغاز الصيادين جنوب القطاع.



كما تواصلت اعتداءات المستوطنين، فقد أصابوا عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام العشرات منهم بحماية قوات الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت، عدا عن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، واختطاف حارس مستوطنة "يتسهار" فتى من أمام مدرسته من قرية عوريف جنوب نابلس.