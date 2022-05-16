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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 10:20

المئات من حالات الاختناق.. الصحة العراقية تعلن الاستنفار

المئات من حالات الاختناق.. الصحة العراقية تعلن الاستنفار
وذكرت وزارة الصحة في بيان، "تزامناً مع تقارير الانواء الجوية وحدوث العواصف الترابية في العاصمة بغداد واغلب المحافظات وجه وزير الصحة الدكتور هاني العقابي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بإتخاذ الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والحالات الطارئة التي تستقبلها المؤسسات الصحية وعلاجهم واجراء اللازم لهم في عموم مؤسساتنا الصحية".

وفي السياق، ذكرت وسائل اعلام عراقية أن مستشفيات بغداد والمحافظات استقبلت المئات من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية.

ويتعرض العراق منذ نحو شهر إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

وتسببت العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد لتعليق الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف وارجاء امتحانات المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في عدد من المحافظات.
مصدر : وكالات
رقم : 994454
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