الخارجية الإيرانية: ننتظر الجانب الأمريكي للعودة إلى فيينا

وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي "إذا استجاب الجانب الأمريكي يمكننا أن نكون في موقف بحيث تعود جميع الأطراف إلى فيينا، ولم نتلق بعد قراراً سياسياً أمريكياً جديداً".



وأشار إلى أن "منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون المحادثات النووية، إنريكي مورا، أجرى الأسبوع الماضي في طهران جولة من المحادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني".



ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محادثات مورا في طهران بـ"الجادة للغاية"، مضيفاً "هذه المحادثات موجهة نحو النتائج مع مورا جنبًا إلى جنب مع مبادرات إيران".



وتابع "خلال زيارة مورا، اقترحت إيران مبادرات خاصة، وإذا استجاب الجانب الأمريكي، فيمكننا أن نكون في موقف حيث تعود جميع الأطراف إلى فيينا، وإذا أعلنت الولايات المتحدة قرارها السياسي، فيمكننا اتخاذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه".



واعتبر خطيب زاده إن "الخلاف بين روسيا والغرب قد يضعف دور موسكو في الوساطة بما في ذلك إحياء الاتفاق النووي".



وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة الماضي، عن قرب استئناف المفاوضات النووية مع إيران لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن منتصف 2018.



ولم يحدد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي موعداً لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت في منتصف مارس/آذار الماضي، وذلك بعدما تقدمت إيران بمطالب جديدة للولايات المتحدة من بينها رفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية لدى واشنطن.