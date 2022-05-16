?>?> سوريا.. توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة جراء العاصفة - اسلام تايمز
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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 13:00

سوريا.. توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة جراء العاصفة

سوريا.. توقف التغذية الكهربائية عن الحسكة جراء العاصفة
وبين مدير عام الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن التغذية الكهربائية عبر خط توتر 230 ك. ف الواصل بين محطتي الطبقة الأبواب توقفت مساء أمس جراء العاصفة التي تتعرض لها المنطقة المترافقة مع رياح قوية مشيراً إلى أن العاصفة تسببت أيضاً بعطل غير واضح على الخط ويحتاج إلى كشف على مساره لتحديده والمباشرة بأعمال الإصلاح في حال تحسنت الظروف الجوية.

ويعتبر خط توتر 230 ك. ف- الطبقة – الأبواب المغذي الرئيسي لمدن وأرياف الحسكة بالتيار الكهربائي ولا سيما أن الكمية التي يتم إنتاجها في منشأة توليد السويدية يتم تخصيصها للخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي.

وتعرضت مناطق شمال وشرق سوريا لعاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة السرعة خلال اليومين الماضيين مخلفة أضراراً مادية.

وعادة ما تتعرض أبراج التوتر على مسار خط الطبقة – الأبواب للانهيار بسبب سرقة الزوايا والعوارض ما قلل من قدرتها على مقاومة العواصف القوية التي تتعرض لها المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 994496
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