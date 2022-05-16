?>?> الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا - اسلام تايمز
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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 14:21

الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 8 حالات وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنین الى 141 الفا و232 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 383 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و228 الفا و434شخصا.

وأضافت أن 755 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 22 الف و911 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و808 ألفا و446 شخصا خضعوا حتى الآن لhختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 994504
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