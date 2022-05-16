?>?> الشيخ عبد السلام الحراش: الدولة نجحت في اجراء الانتخابات - اسلام تايمز

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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 15:08
على المجلس النيابي الجديد وصل ما انقطع مع سوريا..

الشيخ عبد السلام الحراش: الدولة نجحت في اجراء الانتخابات

الشيخ عبد السلام الحراش: الدولة نجحت في اجراء الانتخابات
وحسب مصادر رأى الشيخ عبد السلام الحراش، أن "الدولة اللبنانية نجحت في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وما افرزته تمويلا او تحريضا لا يعنينا من قريب او بعيد.".

وأكد الحراش في بيان انه "لولا الجيش اللبناني والقوى الامنية، ما كان هذا الاستحقاق ليمر، لذلك حري بجميع اللبنانيين ان يتوجهوا بالشكر الى القابضين على الزناد ليبقى البلد وامنه".

وقال: "ان المجلس النيابي الجديد هو من جنس هذا الشعب الذي عبر عن رغباته الطائفية والمذهبية والتغييرية، تحت سقف الديمقراطية بأسلحة متعددة الجنسيات، وعلى الجميع القبول بهذه النتائج".

وتمنى الشيخ الحراش ان "تطوى هذه الصفحة بتنظيم الفوضى التي خلفتها وراءها هذه الانتخابات"، داعيا المجلس الجديد الى ان "تكون اولوياته وصل ما انقطع مع سوريا، فهذا اكبر فوز ونصر للشعب الواحد في البلدين الشقيقين، وهذه بداية النهاية للنأي بالنفس عن سوريا حيث كان لبنان ولا يزال في عقلها وقلبها".
مصدر : وكالات
رقم : 994513
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