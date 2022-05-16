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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 19:15

مسؤول : اطلاق 7 اقمار صناعية ايرانية بنهاية العام الجاري

مسؤول : اطلاق 7 اقمار صناعية ايرانية بنهاية العام الجاري
وفي تصريح صحفي اوضح "سالارية" ان الاقمار التي دخلت حيز الانتاج ويتم التحضير لاطلاقها في هذا العام، هي من طراز اقمار "ناهيد" للاتصالات وقمر "بارس" و"بايا" للاستشعار عن بعد والنسخة الثانية من قمر "ظفر".

ولفت بان منظمة الصناعات الفضائية الايرانية تعاقدت مع الشركات الايرانية المنتجة للاقمار الصناعية (الحكومية وغير الحكومية) وايضا الجامعات ومعاهد الابحاث المعنية في سياق استكمال مشاريع اطلاق الاقمار الصناعية الى الفضاء الخارجي.

واضاف، ان النسخة الثانية من القمر الصناعي "ظفر" دخلت حيز الانتاج لدى جامعة "العلم والصناعة" (الايرانية) وتقرر وفقا للاتفاق الثنائي على اكمال مراحل انتاجه في غضون الشهرين القادمين.

وفي هذا السياق اشار مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ايضا الى انتاج القمر ناهيد -1 ونقله الى منصة الاطلاق، مضافا الى اكتمال مراحل تصنيع القمر بارس -1 والتحضير لانتاج القمر ناهيد -2 بنهاية العام الحالي.
رقم : 994538
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