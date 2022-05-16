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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 20:08

عاصفة ترابية تشل الحياة في العراق

عاصفة ترابية تشل الحياة في العراق
وقالت الوزارة في بيان ، ان "اعداد حالات الاختناق ارتفعت الى 4 الاف حالة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدد من المحافظات العراقية".

واضافت ان "جميع الحالات تلقت الرعاية الصحية اللازمة".

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، مبينة أن أغلب حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة.

طبقات من الرمال الصفراء غطت المباني والسيارات وأثاث المنازل وسحب الغبار السميكة حجبت الرؤية لبضعة أمتار، والنتيجة آلاف حالات الاختناق وحوادث مرورية عديدة وتعطل مرافق مهمة في البلاد.

انها العاصفة الترابية الثامنة التي يشهدها العراق منذ منتصف شهر نيسان ابريل الماضي، وبسبب شدتها وخطورتها علّقت سبع محافظات عراقية الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد، والديوانية جنوباً وديالي وكركوك شمالا.

وزارة الصحة العراقية أعلنت أن ألفي حالة على الأقلّ مختلفة الشدّة دخلت المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبيتهم من كبار السن أوممن يعانون من أمراض مزمنة.

وزارة التربية من جانبها أغلقت كل مدارس البلاد، وأرجئت امتحاناتها كذلك تم ارجاء الإمتحانات في الجامعات العراقية، وبسبب وصول مدى الرؤية إلى ثلاثمئة متر فقط، علقت مطارات بغداد والنجف الأشرف والسليمانية بإقليم كردستان رحلاتها الجوية.

وحددت هيئة الأنواء الجوية العراقية، مساء امس الأحد، المدن الأكثر تأثراً بموجة الغبار التي ستتعرض لها البلاد اليوم الاثنين، فيما توقعت موعد انتهائها.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية عمار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "البلاد تتأثر حالياً بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا والذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وسينحسر تأثيره بسبب امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط".

وأضاف إن "المرتفع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في درجات الحرارة إضافة إلى تصاعد الغبار والعواصف الترابية في المنطقه الشمالية حيث محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وأجزاء من السليمانية والمنطقة الغربية ممثلة بمحافظة الأنبار والوسطى العاصمة بغداد وشمال شرق البلاد حيث محافظة ديالى".

وتابع إن :"مدى الرؤية سيكون قبل العاصفة التربية من 2-4 كم وخلالها 1000م ونعتقد أنه سيكون خطراً على الملاحة الجوية وحركة السيارات في الطرق الخارجية لذلك نحذر من السفر براً أثناء العاصفة".

وأشار إلى أن "البلاد ستتأثر اليوم بمنخفض آخر مع رياح شمالية غربية معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 20-30 كم بالساعة تنشط على فترات من 30-40 كم في الساعة ما يسبب تصاعد غبار وحدوث عواصف ترابية ".

وأشار إلى أن "مدن بغداد وبابل وأجزاء من محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى ستتأثر به وسيكون مدى الرؤية ايضا من 2-4 كم وفي العواصف الترابية يصل إلى اقل من 1000 م وينبغي أيضاً الحيطة والحذر".

وأكد أن "أثار موجة الغبار ستنتهي مساء اليوم وتأثيرات المنخفض الجوي ستقل خلال أيام بسبب امتداد المنخفض الجوي والذي نسميه الموسمي الذي يتشكل على الأراضي الهندية ويسبب تأثيره ارتفاعا بدرجات الحرارة مشابها لما حدث في الفترة نفسها العام الماضي".


ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتجاوز الـ50 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

وبحسب وزارة البيئة تمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة أهم الحلول لخفض معدل العواصف الرملية.
رقم : 994541
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