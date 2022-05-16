الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 20:17

شروط طهران لاستئناف مفاوضات فيينا

شروط طهران لاستئناف مفاوضات فيينا
ويرى مراقبون للشأن الايراني بأن الكرة الآن باتت في الملعب الأمريكي وذلك للدفع بمسيرة محادثات فيينا لإلغاء الحظر، خاصة وإن طهران أكدت وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إمكانية استئناف هذه المحادثات اذا ما ردت واشنطن على مقترحاتها.

وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية خطيب زادة إن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين "انريكي مورا" لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني "علي باقري كني"، حيث قدمت طهران عددا من المقترحات، مضيفا إن على الرئيس "جو بايدن" الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة "ترامب" في فرض الحظر.

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري كني إن إيران حازمة في عدم ثقتها بالعدو كما تقف بحزم في المفاوضات الرامية لالغاء الحظر عن ايران، موضحا ان السياسة الاستراتيجية المتمثلة في تحييد الحظر، إلى جانب المبادرة الذكية لالغائه، جعلت حيلة العدو في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد عديمة الجدوى.

ودوليا قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن نص استئناف الاتفاق النووي في درجة عالية من الجهوزية وإن مناسب تماما لروسيا، مشيرا إلى أنه تتبقى بعض القضايا السياسية وإنه في حال اتخاذ قرارات سياسية يمكن استئناف الاتفاق في غضون أيام قليلة.

وفي السياق قالت مصادر مطلعة بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران.

المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالإنتقام لجريمة إغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
رقم : 994544
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
16 أيار 2022
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
16 أيار 2022
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
16 أيار 2022
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
16 أيار 2022
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
15 أيار 2022
هل الناتو لا يسمح بانتهاء حرب أوكرانيا
هل الناتو لا يسمح بانتهاء حرب أوكرانيا
14 أيار 2022
كاميرات التعرف على الوجه.. هل تتوقف العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة؟
كاميرات التعرف على الوجه.. هل تتوقف العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة؟
14 أيار 2022
السعودية.. الجحيم المخفي لطالبي اللجوء والمهاجرين
السعودية.. الجحيم المخفي لطالبي اللجوء والمهاجرين
14 أيار 2022
يهود المغرب يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين بمراكش.. كيف أهانت الحكومة شعبها؟
يهود المغرب يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين بمراكش.. كيف أهانت الحكومة شعبها؟
14 أيار 2022
ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
14 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن