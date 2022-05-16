?>?> روسيا: سنرد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 21:24

روسيا: سنرد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو

روسيا: سنرد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو
وذكرت الخارجية الروسية في بيان يوم الاثنين، إن "روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات جوابية، سواء عسكرية تقنية أو غيرها، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي التي ستنشأ في هذا الصدد".

وأشارت الوزارة إلى أن الكثير "سيعتمد على الشروط المحددة لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك احتمال نشر أنظمة أسلحة هجومية لهذه الكتلة العسكرية على الأراضي السويدية".

وشددت الوزارة على أنه "على أي حال، لن تؤدي عضوية الناتو إلى زيادة مستوى الأمن في السويد، ببساطة، لأن لا أحد يهدد البلاد، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى فقدان السيادة في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية".

وذكرت تقارير وسائل الإعلام في وقت سابق، أن الحكومة السويدية أعدت بالفعل خطاب طلب عضوية إلى الناتو، ومن المقرر إرساله في وقت واحد مع فنلندا.
مصدر : وكالات
رقم : 994554
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين
16 أيار 2022
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟
16 أيار 2022
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
16 أيار 2022
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
مجلس النواب العراقي یوافق على مشروع قانون يجرم العلاقات مع إسرائيل
16 أيار 2022
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
16 أيار 2022
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
زيارة أمير قطر لطهران.. المباحثات السياسية والمكاسب الاقتصادية
16 أيار 2022
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
رئيسي: شيعة بريطانيا وسنة أمريكا وجهان لعملة واحدة
15 أيار 2022
هل الناتو لا يسمح بانتهاء حرب أوكرانيا
هل الناتو لا يسمح بانتهاء حرب أوكرانيا
14 أيار 2022
كاميرات التعرف على الوجه.. هل تتوقف العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة؟
كاميرات التعرف على الوجه.. هل تتوقف العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة؟
14 أيار 2022
السعودية.. الجحيم المخفي لطالبي اللجوء والمهاجرين
السعودية.. الجحيم المخفي لطالبي اللجوء والمهاجرين
14 أيار 2022
يهود المغرب يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين بمراكش.. كيف أهانت الحكومة شعبها؟
يهود المغرب يحتفلون بذكرى احتلال فلسطين بمراكش.. كيف أهانت الحكومة شعبها؟
14 أيار 2022
ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
ايران تطالب الامم المتحدة باتخاذ اجراء عاجل لانهاء جرائم الكيان الصهيوني
14 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك!
أوروبا تطالب ‘‘إسرائيل‘‘ بالكف عن مخططاتها الاستيطانيّة.. مستقبل غامض في الضفة الغربيّة
بريطانيا ومحاولة منع مقاطعة ‘‘إسرائيل‘‘.. ما علاقة ‘‘وعد بلفور‘‘؟
السعودية تخرق القوانين الدولية بإرتكابها جرائم ضد الإنسانية في اليمن