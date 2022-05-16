?>?> باقري: الهواجس العالمية بشأن لطاقة والأمن الغذائي يجب ان تتحول لفرصة للتعاون - اسلام تايمز

واضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني ، اليوم (الإثنين) ، خلال لقائه نظيرته السلوفاكية إنغريد بروتكوفا والوفد المرافق لها إن الظروف العالمية جعلت امن الطاقة والأمن الغذائي من اولويات الكثير من البلدان اكثر من أي وقت مضى ، لذلك ينبغي بذل الجهود لتحويل الاهتمام العالمي بشأن" الأمن الغذائي "و" أمن الطاقة "، وهما ركيزتان استراتيجيتان للأمن القومي لجميع البلدان ، إلى فرصة للتفاعل والتعاون بل والتضامن على الساحة العالمية حتى يكون لدى جميع الشعوب افاق آمنة وواضحة للمستقبل.



واشار باقري الى انه اليوم ، يقر الجميع ، بما في ذلك الدول الأوروبية ، بالنهج الصحيح والرؤية الصحيحة لإيران على مدى العقد أو العقدين الماضيين لحل القضايا في العراق وأفغانستان وسوريا وقال فشل سياسات الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية في المنطقة لم تتحمل نتائجه هذه الحكومات فقط بل تحملت شعوب هذه الدول الجزء الاكبر من التكاليف والاضرار الناجمة عن تنفيذ هذه السياسات الخاطئة .



وأوضح باقري المكانة المبدئية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية قائلاً: إن أبعاد ونتائج تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني والقضايا الناشئة عنها ، خاصة ظاهرة اللاجئين الأفغان ، تضع مسؤوليات محددة على عاتق جميع الحكومات التي تدعي حماية حقوق الإنسان ، وخاصة الأوروبيين .



وتأكيدا على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع الدول الأوروبية ، خاصة في أوروبا الشرقية ، اعتبر مساعد وزير الخارجية إزالة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات ضرورة لازمة ، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأسبوع المقبل تمهد الارضية لتوسيع العلاقات الثنائية.



بدورها شددت نائبة وزير الخارجية السلوفاكية على مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية في السياسة الخارجية لسلوفاكيا باعتبارها شريكًا مهمًا في تنمية العلاقات الثنائية والإقليمية ، دعت السيدة إنغريد بروتكوفا إلى إجراء مشاورات مستمرة بين وزارتي خارجية البلدين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ، وصولا إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والأوروبية مع إيران ، وتعزيز العلاقات الشعبية .