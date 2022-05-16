?>?> إحباط محاولة استهداف السدود والأماكن العامة بكردستان العراق - اسلام تايمز

وقال المجلس في بيان إن مجلس أمن كردستان وقوات البيشمركة اعتقلوا مجموعة إرهابية من PKK، خططت لمهاجمة قوات البيشمركة في كردستان والسدود والأماكن العامة والمكاتب الحكومية.