?>?> إحباط محاولة استهداف السدود والأماكن العامة بكردستان العراق - اسلام تايمز أحدث العناوين : المحجوب: لا إغلاق للحدود مع الجزائر إحباط محاولة استهداف السدود والأماكن العامة بكردستان العراق بوتين: المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا كانت تطور أسلحة بيولوجية باقري: الهواجس العالمية بشأن لطاقة والأمن الغذائي يجب ان تتحول لفرصة للتعاون ايران ستحصل على العضوية الشاملة في منظمة شنغهاي صباغ: سوريا ماضية بتعزيز العلاقات مع الدول التي وقفت إلى جانبها روسيا: سنرد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو شروط طهران لاستئناف مفاوضات فيينا ائتلاف ‘‘14 فبراير‘‘ يدين إعدام شابين من القطيف وأسير من صنعاء عاصفة ترابية تشل الحياة في العراق English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 17 May 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا العراق 0 الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 21:58إحباط محاولة استهداف السدود والأماكن العامة بكردستان العراق وقال المجلس في بيان إن مجلس أمن كردستان وقوات البيشمركة اعتقلوا مجموعة إرهابية من PKK، خططت لمهاجمة قوات البيشمركة في كردستان والسدود والأماكن العامة والمكاتب الحكومية. مصدر : وكالات رقم : 994563 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار قائد الثورة: الفقيد ‘‘فاطمي نيا‘‘ كان ينبوعا فياضا للشبان وزير الخارجية الإيراني يزور الإمارات الإثنين 16 أيار 2022 كيف أحبط حزب الله المؤامرات الأميركية والإسرائيلية ضد لبنان؟ 16 أيار 2022 تطبيع السعوديّة مع ‘‘إسرائيل‘‘.. ما من علنيّة أكثر من ذلك! 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