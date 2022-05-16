?>?> المحجوب: لا إغلاق للحدود مع الجزائر - اسلام تايمز

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الاثنين 16 أيار 2022 ساعة 21:59

المحجوب: لا إغلاق للحدود مع الجزائر

المحجوب: لا إغلاق للحدود مع الجزائر
مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب وفي منشور له عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ،قال: “لا صحة لما يشاع عن قفل أي حدود مشتركة مع أي دولة”.

وأكد أن ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر موجهة إلى آمر حرس الحدود هي مجرد شائعات.

وأشار المججوب إلى أن الصفحات التي نشرت هذه الشائعات لا علاقة لها بالقيادة العامة وتأتي ضمن الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن، وتحاول النيل من القيادات العسكرية ولم تقف عن حد.
مصدر : وكالات
رقم : 994564
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